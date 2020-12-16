"Нам бы хотелось, чтобы музей зажил полноценной жизнью", — добавила Лошак.
По ее мнению, музей должен быть открыт 15 января, когда в Москве будет сняты ограничения на функционирования музеев.
В свою очередь директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова также заявила о сокращении почти в три раза численности посетителей музея.
"Музей был закрыт пять месяцев из 12, и если сравнивать с результатами 2019 года, когда Третьяковка вошла в двадцатку самых посещаемых музеев мира, к нам пришло 2 млн 836 тыс. человек, то 927 тыс. в 2020 году для нас являются драгоценными", — сказала Трегубова.
Об аналогичных тенденциях, связанных с сокращением в три раза количества посетителей, заявил также директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
Он также выразил надежду на то, что с 15 января все музеи Москвы смогут открыться и полноценно приступить к работе.
Руководители музеев заявили, что во время пандемии "музеи активно работали в онлайне", но подчеркнули, что "открытые музеи нужны сегодня людям".
Третьяковская галерея готовит в январе открыть выставку работ Роберта Фалька, Исторический музей встретит посетителей выставкой, посвященной Александру III, а также выставкой из коллекции ювелирного искусства конца 19 — 20 веков, где представлены произведения русских мастеров — ювелиров.
По словам Левыкина, в планах на 2021 год несколько новых выставок.
"Прежде всего, это выставка — подарок к юбилею Государственного исторического музея из государственного Эрмитажа: придворный костюм середины 19 — начала — 20 века. Удивительная коллекция, которая никогда до этого времени в Москве не показывалась", — сказал Левыкин.