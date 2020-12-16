При этом на внутренних линиях пассажиропоток снизился на 27,7% — до 1 млн 230,26 тыс. человек, на международных — в 7 раз, до 28,497 тыс. человек.

В ноябре этого года пассажиропоток тюменского аэропорта в целом составил 104,898 тыс. человек, что на 24% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Как сообщалось, в апреле и мае международные рейсы из "Рощино" не осуществлялись, в июне был перевезен только 361 человек (снижение на 99% к июню 2019 года). С 1 июня аэропорт возобновил работу по ночам, отмененную в начале апреля из-за сокращения числа рейсов.

"Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.