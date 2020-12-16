Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продлевается действие программы "14 субсидий", в рамках которых малый бизнес может получить средства на приобретение и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала, ряд других расходов", — говорится в сообщении.

В порядок предоставления субсидий внесены изменения, целью которых является расширение круга получателей поддержки, упрощение процедуры рассмотрения и экспертизы заявок, уточняется в сообщении.

В частности, предусматривается поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере креативных индустрий; возмещение затрат на участие в международных конкурсах, фестивалях; возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и услуг на рекламно-информационных площадках.

Кроме того, предусмотрена возможность доработки заявки путем однократного приостановления правовой и финансовой экспертизы заявки и прилагаемых документов на срок не более 10 рабочих дней на этапе проверки документов заявителем в случае предоставления неполного комплекта документов.

Программой "14 субсидий" уже воспользовались порядка 3 тыс. субъектов МСП, общая сумма поддержки составила 2,6 млрд рублей.

Кроме того, в соответствии с постановлением, до 1 июля 2021 г. — продлеваются меры поддержки для субъектов МСП, которая позволяет снизить процентную ставку по оформленным кредитам или взять новые на льготных условиях.

Льготные кредиты на сумму более 87,3 млрд рублей уже получили более 10 тыс. компаний — субъектов МСП в которых работают более 69,9 тыс. сотрудников. Одобрены заявки еще на сумму 35,5 млрд рублей.

С учетом продления срока действия программы и расширения перечня банков-партнеров льготные кредиты смогут получить еще порядка 10 тыс. субъектов МСП.

Помимо этого, до 31 декабря 2021 года продлевается действие минимальной и льготной ставок арендной платы (4 750 рублей и 3 500 рублей за кв. м в год соответственно) за объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной казне города Москвы. Это решение обеспечит поддержку малых предприятий, арендующих небольшие помещения до 300 кв. м либо занимающихся социально значимыми видами деятельности.

Также ряд субъектов МСП освобождается от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах за период с марта по июнь. До конца текущего года от уплаты по договорам освобождаются предприниматели-инвалиды, осуществляющие нестационарную торговлю.

Помимо этого, на период действия ограничений по проведению культурных и досуговых мероприятий — с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года от уплаты арендных платежей освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга и предоставления бытовых услуг населению в учреждениях, подведомственных департаменту культуры города Москвы (за исключением парков культуры и отдыха).

"Решение об оказании дополнительных мер экономической поддержки было принято по результатам анализа неблагоприятной ситуации, сложившейся в сферах экономики, культуры и нестационарной торговли в условиях продолжающейся пандемии COVID-19", — добавили в пресс-службе.