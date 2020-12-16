«Эта мера, которую мы не намерены расширять на новогодние праздники в связи с тем, что мы вышли на плато и мы видим, что ситуация находится под полным нашим контролем. Мы дополнительных ограничительных мер, естественно, вводить не собираемся, но соблюдение уже принятых ранее мер будет под жестким нашим контролем», — сказал он в прямом эфире телеканала «Россия-24».

Кувшинников отметил, что в настоящее время рестораны и кафе заканчивают работать в 22:00 в связи с эпидемиологической обстановкой. Есть единичные случаи нарушения мер безопасности, но они пресекаются во время проверок бригад сотрудников администрации Вологды и МВД.

Также губернатор сообщил, что 22 декабря пройдет расширенное заседание оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, на котором разъяснят правила проведения массовых мероприятий, елок, зимних каникул и определятся с логистикой общественного транспорта в новогодние праздники. «Но сегодня мы уже видим по нашему прогнозу, что дополнительных ограничительных мероприятий вводиться не будет. Каникулы начнутся по графику и продлятся до 10 января. И мы на 90% уверены, что начнем работать в наших учебных заведениях очно, без дистанционного режима», — подчеркнул Кувшинников.