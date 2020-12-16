"Работают все звенья медицинской системы, скорая, стационарная, амбулаторная помощь. В этих условиях мы можем себе позволить не вводить сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику, не обрушить доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь. В этих условиях нам нет необходимости вводить локдауны, закрывать целые сектора экономики", — подчеркнул Собянин.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время пандемия COVID-19 пойдет на спад и показатели роста заболеваемости стабилизируются. "Но даже если этого не произойдет, мы видим, что в ближайшие месяцы мы справимся с этой ситуацией без введения крайних мер", — сказал Собянин.

Он также сообщил, что количество больных коронавирусом, которые лежат в стационарах на протяжении нескольких месяцев, практически стабильное. "Это означает, что система справляется с потоком больных, ситуация непростая, очень сложная", — добавил мэр Москвы.