"Мы внимательно изучили доступные возможности перевозки животных на креслах и остановились на оптимальном варианте, который учитывает и строгие требования безопасности полетов, и интересы всех пассажиров на борту. Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами", — цитирует пресс-служба директора департамента пассажирского опыта S7 Group Светлану Кулюкину.

Одновременно в салоне разрешат перевозить двух животных. Места для них выделят в эконом-классе, у окна. Хозяин будет сидеть рядом.

"В течение всего полета кошка, собака или птица должна оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине-ширине-высоте 554040 см. Контейнер закрепляется на кресле специальными ремнями безопасности (именно поэтому исключается перевозка в мягких переносках)", — предупредил авиаперевозчик.

Масса животного вместе с контейнером не должна превышать 23 кг. Альтернативой остается перевозка животного в салоне под впереди стоящим креслом: в этом варианте в салон можно взять питомцев весом не более 10 кг в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске не больше 554025 см.

Тарифы для такой перевозки животных "соответствуют действующим тарифам на авиабилеты" по выбранному направлению", добавила авиакомпания. Оформить услугу можно в контактном центре и представительствах S7 Airlines.

Новую услугу S7 решила ввести с учетом того, что владельцам животных может быть важно находиться рядом с ними в непривычных для них условиях перелета.

Проблему перелетов с домашними животными активно обсуждали год назад после скандала с пассажиром "Аэрофлота" Михаилом Галиным. В ноябре 2019 года он рассказал в фейсбуке, что, вопреки запрету авиакомпании, пронес в салон "толстого кота Виктора", поскольку опасался, что тот не перенесет перелет из Москвы во Владивосток в багажном отделении. Кот весил на 2 кг больше нормы, которую допускали правила "Аэрофлота". Галин обошел ограничение, подменив кота при взвешивании перед рейсом.

Узнав об обмане, авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и аннулировала 370 000 миль, которые он налетал за 14 лет.

После этого в Минтрансе признали проблему перевозки домашних животных. В ведомстве обещали проверить, нужно ли менять действующие правила, и затем решить, можно ли разрешить возить животных в салоне за доплату.