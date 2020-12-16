"Эпидситуация в регионе остается стабильной. Наши усилия, в первую очередь в сфере здравоохранения, дают результат. Также работают и ограничительные меры. Поэтому оснований усиливать ограничения у нас пока нет. Мы это не планируем делать", — сказал он.

Как подчеркнул глава региона, для сохранения стабильной эпидситуации главы муниципалитетов должны "продолжить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора", а также "всех мер предосторожности и ограничений, которые действуют в нашем регионе".

Между тем накануне в мессенджерах и соцсетях среди жителей региона была распространена фейковая информация о введении в регионе новых ограничительных мер с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года, вплоть до полного локдауна. Пресс-служба главы региона опровергла эту информацию.