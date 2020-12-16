"Очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но все же ограничений", — сказал Собянин, выступая в Мосгордуме в среду.

Он отметил, что "правительство Москвы продолжит мониторинг ситуации в пострадавших отраслях, и при необходимости будет продлевать действующие или вводить новые меры поддержки бизнеса".

"Главной мерой поддержки являются не бюджетные вливания, а возможность работать без карантинных ограничений и масштабных локдаунов, мы так и стараемся делать", — сказал мэр.

"Можно было бы закрыть всю деятельность города, и эпидемия пошла бы, наверно, резко на спад. Но какова была бы цена? Миллионы безработных, обнищание людей, разорение предприятий. Поэтому мы воздерживаемся от таких радикальных мер до последнего, при этом мобилизуем максимально всю систему здравоохранения. Уверен, принятые нами решения сработают, и в 2021 году экономика Москвы начнет возвращаться к устойчивому росту", — подчеркнул он.

Мэр также сообщил, что власти продлят на 2021 год программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

"Этими мерами помощи уже воспользовались около 13 тысяч предпринимателей, с учётом большой востребованности программа "13 субсидий" льготного кредитования будет сохранена и в 2021 году", — сказал Собянин.

Он отметил, что целью программы стала помощь малому и среднему бизнесу как в реструктуризации старых кредитов, так и в предоставлении средств для дальнейшего развития.

"Мы начали реализацию программы "13 субсидий" в рамках которой малый средний бизнес сможет получить средства на приобретение нового оборудования и продвижения своей продукции внутри страны и за рубежом", — сказал Собянин.

"Мы также запустили городскую кредитную программу, в рамках которой предприятия смогут реструктурировать старые займы и получить новые стабилизационные кредиты под процент в 1,5-2 раза ниже рыночных ставок", — добавил мэр.