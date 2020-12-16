"Пока можно говорить лишь о том, что в некоторых субъектах наметилась хрупкая тенденция к стабилизации эпидпроцесса. В большинстве регионов продолжается умеренный рост", — сказал Горелов в среду.

По его словам, "эпидемический процесс характеризуется волнообразными колебаниями суточной заболеваемости, так как Россия занимает большую территорию, и условия распространения инфекции во всех регионах разные, потому и суммарное количество случаев постоянно меняется".

"Ключевым моментом, указывающим на фазу эпидпроцесса, является индекс распространения. О начале стабилизации процесса говорит показатель меньше единицы. Пока мы не повсеместно достигли этого значения", — уточнил Горелов.

Он также сказал, что "по мере расширения вакцинации темпы эпидпроцесса, бесспорно, начнут снижаться".