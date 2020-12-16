Закон позволяет применять рассрочку на выплату долгов, установленную для субъектов МСП и ИП, которые пострадали от пандемии COVID-19, но не попали под действие моратория на банкротство по исполнительным документам, предъявленным до 1 мая 2021 года — в настоящий момент отсрочка действительна только для производств, предъявленных до 1 октября 2020 года. Таким образом, законопроект на полгода продлевает срок получения исполнительных производств, по которым можно получить рассрочку.

Кроме того, документом до 1 июля 2021 года продлевается действие положения закона об особенностях исполнения судебных актов и возврата просроченной задолженности в период распространения COVID-19 (ФЗ-215), приостанавливающее меры принудительного исполнения по месту жительства должников: осмотр, арест и изъятие недвижимого имущества (кроме транспортных средств). Согласно действующей редакции закона, данная отсрочка действует до 31 декабря 2020 года.

"Данной льготой могут воспользоваться пенсионеры, чей долг не превышает 1 млн рублей и малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей с задолженностью не более 15 млн рублей", — пояснил ранее соавтор законопроекта первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Отсрочка выплаты по долгам поможет им пережить трудные времена, избежать снижения уровня жизни или банкротства, отметил он.

Продлеваемые меры были приняты в конце июля для поддержки граждан и предпринимателей, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. По данным авторов инициативы, в исполнении федеральной службы судебных приставов находятся дела о взыскании долгов более 2 млн организаций и предпринимателей более чем на 860 млрд рублей.

Под продлеваемые меры должны попасть и 1,9 млн граждан, получающих социальные пенсии, их суммарная задолженность составляет более 361 млрд рублей.