Локдаун, отмена мероприятий и закрытие границ привели к катастрофическим результатам года на гостиничном рынке, отмечается в исследовании. Так, средняя загрузка в отелях Москвы в текущем году составила 40% против 75% в 2019 году, а ADR (Average Daily Rate, средний тариф за номер в сутки — ИФ) на московском рынке снизился на 52% — с 6,7 тыс. рублей до 3,2 тыс. рублей. Таким образом, недополученная выручка гостиниц столицы по итогам года оценивается в 113,455 млрд рублей.

В Петербурге средний уровень загрузки снизился с 70% в 2019 году до 35% в 2020 году. ADR составил 2,8 тыс. рублей, что на 38% ниже показателя 2019 года. В результате недополученная выручка отелей Петербурга в 2020 году равнялась 18,455 млрд рублей.

"Стоит отметить, что в высокий сезон, начиная со второй половины июня по конец августа, средняя загрузка в обеих столицах составила порядка 65%. Это позволило отелям немного передохнуть и закрыть бреши в бюджетах. Однако после введения ограничений на деятельность общепита, музеев и так далее в период январских каникул в Петербурге, началась массовая отмена броней на декабрь и новогодние праздники, на которые отельеры очень рассчитывали", — приводятся в исследовании слова руководителя подразделения компании Rusland SP Hospitality Людмилы Фроловой.

В большей степени в 2020 году пострадали гостиницы с устаревшим номерным фондом, расположенные далеко от центра, в меньшей — качественные отели в хороших туристических локациях. При этом абсолютно для всех отелей демпинг цен стал единственным средством привлечения клиентов, что в конечном итоге отразилось на значительном падении ADR и привело к колоссальным убыткам в отрасли.

Оживления в отрасли можно ожидать не раньше сезона 2021 года, прогнозируют аналитики, а на полное восстановление рынка уйдёт не менее 3 лет.

Rusland SP основана в 2014 году, является консультантом по инвестициям и девелопменту во всех сегментах недвижимости РФ и Европы.