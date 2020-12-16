"Уже с 17 декабря 2020 года и до 10 января 2021 года изменится время работы организаций общественного питания — кафе и рестораны смогут принимать посетителей с 7 часов утра до 21:00 (до этого они могли работать до 23:00). 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года общепит для посетителей будет закрыт. Однако кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки либо обслуживания на вынос", — говорится в сообщении.

Кроме того, доступ в рестораны и кафе будет закрыт детям до 14 лет без сопровождения родителей.

Соответствующие изменения в указ о мерах по предотвращению распространения коронавируса внес губернатор края Александр Усс. Отмечается, что решение принято по согласованию в управлением Роспотребнадзора по региону.

К прежнему режиму работы — с семи утра до одиннадцати вечера — предприятия общепита смогут вернуться с 11 января

Также с 1 по 10 января 2021 года будет запрещено работать развлекательным и досуговым заведениям, детским игровым комнатам или детским развлекательным центрам, расположенным в торгово-развлекательных центрах и в организациях общепита.

Новые правила вводятся и при проведении концертов — в зрительных залах запрещено организовывать танцевальные зоны и другие площадки без специальной рассадки.

При этом, магазинам и аптекам рекомендовано перейти на круглосуточный режим работы и увеличить число сотрудников.

Также указ уточняет запрет на проведение массовых мероприятий: новогодние торжества нельзя проводить в общественных местах, во дворах, на придомовых территориях и в ТРЦ. В детсадах проводить утренники можно отдельно для каждой группы без приглашения артистов и аниматоров.

Будет усилен контроль в торговых объектах и общественных местах за соблюдение масочного режима.