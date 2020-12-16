Кроме того, доступ в рестораны и кафе будет закрыт детям до 14 лет без сопровождения родителей.
Соответствующие изменения в указ о мерах по предотвращению распространения коронавируса внес губернатор края Александр Усс. Отмечается, что решение принято по согласованию в управлением Роспотребнадзора по региону.
К прежнему режиму работы — с семи утра до одиннадцати вечера — предприятия общепита смогут вернуться с 11 января
Также с 1 по 10 января 2021 года будет запрещено работать развлекательным и досуговым заведениям, детским игровым комнатам или детским развлекательным центрам, расположенным в торгово-развлекательных центрах и в организациях общепита.
Новые правила вводятся и при проведении концертов — в зрительных залах запрещено организовывать танцевальные зоны и другие площадки без специальной рассадки.
При этом, магазинам и аптекам рекомендовано перейти на круглосуточный режим работы и увеличить число сотрудников.
Также указ уточняет запрет на проведение массовых мероприятий: новогодние торжества нельзя проводить в общественных местах, во дворах, на придомовых территориях и в ТРЦ. В детсадах проводить утренники можно отдельно для каждой группы без приглашения артистов и аниматоров.
Будет усилен контроль в торговых объектах и общественных местах за соблюдение масочного режима.