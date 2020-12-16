В онлайн-опросе, организованном совместно с Ростуризмом, приняли участие 906 представителей различных сегментов туристической отрасли, среди которых были турагенты, объекты размещения, туроператоры, санатории, экскурсионные организации, объекты турпоказа, предприятия общественного питания и другие компании.

«Туризм во всем мире находится в числе отраслей, в наибольшей степени пострадавших от пандемии COVID-19. В России, по оценкам 56% респондентов нашего опроса, введенные ограничения сократили спрос на выездной и въездной туризм практически до нуля. Из-за режима самоизоляции 57% участников опроса полностью приостановили деятельность, а еще 36% приостановили частично», — говорится в сообщении пресс-службы КПМГ.

Как показало исследование, сильнее других пострадали культурно-познавательный туризм (снижение спроса отметили 74% опрошенных), событийный (58%) и деловой (42%), а также лечебно-оздоровительный и пляжный виды туризма (48%).

«В условиях сокращения выручки на 90-100% предприятия отрасли несли значительные расходы на выплату заработной платы и реализацию рекомендованных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Часть компаний так и не смогла восстановиться после снятия ограничений, однако 53% опрошенных отмечают, что им удалось сохранить штатную численность и все сотрудники вернулись на полную занятость с полным окладом вследствие получения государственных мер поддержки», — говорится в сообщении.

Как следует из ответов респондентов, за государственной поддержкой обращались 87% из них.

«Среди наиболее востребованных мер респондентами были названы налоговые льготы (23,7%), субсидирование операционных расходов (23,2%), поддержка при получении финансирования (19,2%). Помимо этого, эксперты отметили высокий потенциал такой меры, как кешбэк за покупку туров по России», — сообщает КПМГ.

Почти половина опрошенных (44%) считает, что туристическая отрасль сможет восстановиться в 2022 году, в том числе с точки зрения объемов выручки.

«При этом ряд респондентов (30%) настроены еще более оптимистично и называют 2021 год как вероятный срок возврата отрасли к докризисному состоянию. В то же время 26% респондентов и ряд экспертов, предполагает, что восстановление отрасли до уровня 2019 года может произойти не ранее 2023 года», — сообщает компания.

По мнению участников исследования, более быстрому восстановлению отрасли могут способствовать, в том числе, снятие ограничений на путешествия и эффект отложенного спроса. Однако ряд факторов, включая понесенные компаниями убытки за период пандемии и падение платежеспособности клиентов, могут значительно замедлить темпы возврата отрасли к докризисным показателям.

«Наиболее быстрое восстановление респонденты опроса предсказывают пляжному и лечебно-оздоровительному туризму. И считают ключевым инструментом возвращения клиентов соблюдение всех норм безопасности. К важнейшим трендам развития российской туристической отрасли в текущих условиях респонденты относят цифровизацию и ориентацию на внутренний туризм», — сообщает пресс-служба КПМГ.