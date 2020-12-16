Таким образом, с середины декабря будут закрыты все точки розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов оптики, автозаправок, автомобильных и велосипедных мастерских, отделений банков и почты, прачечных и химчисток. Также закрываются парикмахерские и салоны красоты. Музеи, спортзалы, бассейны и театры были закрыты и до этого. Рестораны и кафе в настоящее время также закрыты, еду можно продавать только "на вынос".

Помимо этого, будут закрыты все школы — учеников переводят на дистанционное обучение. Церковные службы разрешены с ограничениями — все должны быть в масках, петь будет запрещено, а минимальная дистанция между прихожанами должна составлять 1,5 метра.

Ограничения вводятся и на частные мероприятия — максимально допустимое число гостей, которые теперь могут находиться в одной квартире, — пять человек, причем они должны быть максимум из двух семей, дети при этом не учитываются. На Рождество с 24 по 26 декабря разрешено пригласить четверых гостей из других домохозяйств.

Меры касаются и празднования Нового года — в ФРГ в этот раз запрещена продажа пиротехники и ее использование в общественном пространстве, мотивировано это было стремлением не повышать и без того высокие цифры посещаемости больниц.

На улицах в Берлине полиция контролирует соблюдение правил, проверяет наличие масок и соблюдение необходимой дистанции.