Такое решение они приняли на заседании рабочей группы, сформированной при облдуме с участием ученых и экологов по реализации ТОР "Горный воздух", передает корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании.

Заместитель министра спорта региона Артем Подшивалов доложил участникам рабгруппы, что в проекте облбюджета на 2021 году на ТОР "Горный воздух" заложено 507 млн рублей, из этой суммы 270 млн рублей необходимо выплатить подрядчикам в январе следующего года за уже выполненные ими работы (освещение горнолыжной трассы, инженерная защита действующих горнолыжных трасс, строительство резервуаров воды для искусственного оснежения трасс).

Остальная сумма приходится на два контракта, начатые в этом году и планируемые к завершению в 2022 году: строительство автодороги из Южно-Сахалинска к подъемникам у подножия южного склона Большевика и северного склона соседней горы Красной, а также создание и асфальтирование автостоянки на 515 машиномест на середине западного склона горы Большевик.

В ходе обсуждения выяснилось, что помимо 507 млн рублей, еще 30 млн рублей в облбюджете 2021 года и 25 млн рублей в облбюджете 2022 года заложено под строительство газопроводов на среднюю площадку горы Большевик для двух действующих небольших кафе, и на вершину Большевика — где компания "Ресторанный дворик" (резидент ТОР "Горный воздух") собирается построить ресторан.

Депутаты и ученые назвали затраты на газопроводы, дорогу и автостоянку в условиях резко снижающихся доходов облбюджета — бесхозяйственностью. "Вкладываем-вкладываем (в ТОР — ИФ), а дохода никакого для региона нет. Это полная бесхозяйственность. Если бы это были средства компании, она не стала бы вкладывать так бездумно и бессмысленно", — отметил депутат Игорь Осипенко. Депутаты согласились, что надо оплатить уже выполненные работы, остальные деньги — направить на более насущные нужды региона.

Эколог Дмитрий Лисицын предложил возить газ в кафе баллонами по канатной дороге, как это делают "на горнолыжных курортах по всему миру", а "не создавать опасные техногенные процессы, оползневые массивы" на горе. Депутаты его поддержали. Ученые также раскритиковали строительство дороги к подъемникам, отметив, что там уже есть дорога, по которой сегодня ездит тяжелая техника, "ее нужно просто привести в порядок".

Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Генсиоровский заявил, что необходимо сделать "нормальную экспертизу всей документации" по объектам ТОР "Горный воздух", чтобы понять, что нужно делать и сколько средств понадобится для защиты города от селей, оползней и наводнений. "Вопрос о том — придет или не придет большая вода в город при экстремальных осадках — не стоит. Она придет. Это теперь вопрос времени, к сожалению. Теперь получается, что масса денег должна быть затрачена на защиту города Южно-Сахалинска от опасных процессов, которые нам "подарил" "Горный воздух"", — констатировал ученый.

Участники рабочей группы пришли к выводу, что "пора подвести черту и прекратить распахивание гор, уничтожение краснокнижных реликтовых растений и варварскую вырубку леса".

ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. До 2021 года планировалось увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры — гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы.

В прошлом году экологи направили обращение, под которым подписались более 62 тыс. жителей региона, с требованием исключить весь Майорский горный хребет из планов развития горнолыжного курорта в рамках ТОР "Горный воздух" и прекратить там варварскую вырубку леса.