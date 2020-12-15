Компания сообщила сотрудникам, что увольнение вступит в силу 12 марта, спустя почти год после того, когда Marriott отправила более 1200 работников отеля в неоплачиваемый отпуск из-за резкого спада туризма в связи с пандемией COVID-19.

"Это меры, которые, как мы думали, никогда не потребуются в нашем отеле, — говорится в обращении руководства Marriott Marquis к сотрудникам. — Однако беспрецедентная тяжесть кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заставила отель принять эти сложные решения".

Гостиничный бизнес Нью-Йорка пострадал в результате кризиса больше, чем отели в других регионах страны, поскольку в значительной мере полагался на представителей бизнеса, совершавших деловые поездки, а не только на туристов, отмечает Ян Фрейтаг из CoStar Group, занимающейся аналитикой на рынке недвижимости.

По данным CoStar, на неделе, завершившейся 5 декабря, гостиничный фонд Нью-Йорка был занят на 33,8% по сравнению с 90,8% годом ранее. Причем эти данные основаны на информации работающих отелей и не учитывают те гостиницы, которые временно закрылись из-за пандемии, отмечает Фрейтаг. С учетом закрытых отелей, занятость гостиничного фонда в первую неделю декабря составила лишь 24,7%.