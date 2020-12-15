Ранее представитель главного управления пограничной службы Финляндии Туомас Лаосмаа сообщил, что открытия границы с Россией не стоит ждать раньше Нового года.

"Эпидемия короновируса по-прежнему распространяется, а число инфицированных растет. Несмотря на то, что количество случаев заражения в Финляндии стало расти только осенью, разрыв между странами по уровню эпидемиологической обстановки в последнее время значительно вырос. Поэтому ослабление ограничений на въезд несвоевременно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для снятия ограничений заболеваемость в стране не должна превышать 25 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения за последние две недели.

Как отметили в министерстве, въезд в Финляндию разрешен гражданам только нескольких стран: Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии. Также жителям приграничных районов разрешено пересекать сухопутную границу со Швецией и Норвегией.

Граждане Андорры, Болгарии, Ирландии, Хорватии, Кипра, Монако, Румынии, Сан-Марино и Великобритании могут посетить страну с деловыми целями.

"Иностранным гражданам, приехавшим из стран с высокой заболеваемостью коронавирусом, рекомендуется соблюдать 10-дневный добровольный карантин. Сократить срок карантина можно за счет прохождения двух ПЦР-тестов", — отмечает МВД.