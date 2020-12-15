"По предварительным данным, уже есть высокая загрузка в гостиницах нашей республики. На сегодняшний день она составляет около 80%. На отдельные даты в пиковые дни, например, на 3-5 января, загрузка достигает порядка 94%. С точки зрения загрузки мы сейчас идем на уровне прошлого года, и это говорит о том, что в Татарстане на Новый год будет достаточно большое количество туристов", — сказал Иванов.

По его словам, республика сейчас является одним из наиболее комфортных регионов для туристических поездок. В частности, здесь нет ограничений на прием индивидуальных и организованных групп туристов, кафе и рестораны работают до полуночи, а в Новогоднюю ночь они будут открыты до 3:00.

Кроме того, в Татарстане подготовлено множество новогодних развлекательных программ для туристов и местных жителей. В том числе, для гостей откроют двери резиденция татарских Деда Мороза и Снегурочки — "Кыш Бабая" и "Кар Кызы" в Арском районе и представительство "Кыш Бабая" на территории одного из ресторанных комплексов Казани.

Во всех отелях, хостелах, кафе, ресторанах и музеях соблюдаются все санитарные нормы, подчеркнул Иванов.