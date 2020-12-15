Ранее сообщалось, что сезон откроется 18 декабря.

"В связи с тем, что в горных районах Сочи по-прежнему стоит теплая погода, курорт "Роза Хутор" принял решение перенести дату начала сезона катания на более поздний срок. Ранее мы объявляли о 18 декабря, но сейчас уже понятно, что катание откроем немного позже – как только позволят погодные условия, предположительно 25 декабря. Еще в ноябре на курорте было заготовлено 150 кубометров искусственного снега, и это хорошая основа для подготовки горнолыжных трасс. Но для комфортного и безопасного катания пока недостаточно, поэтому ждем похолодания и снегопада", — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что на курорте продолжают работать отели, разнообразные развлечения и аттракционы. Туристов обслуживают три подъемника – "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский Экспресс". Поэтому декабрь – подходящее время, чтобы приехать в один из отелей для спокойного отдыха в горах, включающего пешие прогулки, отдых в спа-комплексах и бассейнах.

15 декабря "Роза Хутор" отмечает 10-летие. Курорт предлагает самую большую зону катанию в России – более 100 км трасс, две трети из которых расположены выше 1,5 тысяч метров над уровнем моря. Сегодня здесь 29 подъемников, в предстоящем сезоне на южном склоне хребта Аигба откроется 30-й подъемник "Вероника". В год курорт принимает почти 2 млн человек.