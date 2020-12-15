"Помещения на первом этаже здания (Благовещенская усыпальница — ИФ) не будут передаваться церкви. Надгробные памятники не являются предметами внутреннего убранства культовых зданий и не предназначены для богослужебных целей. Места погребения по закону могут быть только государственными или муниципальными", — сказали в комитете.

В то же время в ведомстве сообщили, что получили заявку Санкт-Петербургской епархии о передаче в безвозмездное пользование трёх нежилых помещений на втором этаже Благовещенской церкви. По данным комитета, указанные помещения относятся к имуществу религиозного назначения и должны быть переданы религиозной организации в соответствии с действующим законом.

В комитете добавили, что в настоящее время в помещениях Благовещенской церкви находится часть экспозиции Музея городской скульптуры. Совместно с музеем сейчас ведётся подбор альтернативных помещений, подходящих для коллекции.

Для размещения музейных предметов КИО предлагает объекты в центре города, в том числе помещение площадью 224 кв. метра в переулке Джамбула, 19, литера А, нежилое здание площадью 179,8 кв. метров на Миргородской улице, 14 и нежилое здание площадью 171,8 кв. метров на улице Чайковского, 53, литера Б.

Музею также предложено помещение площадью 172,4 кв. метра по адресу: улица Пограничника Гарькавого, дом 22, корпус 3, литера А, рассказали в комитете.

"Для передачи имущества церкви будет сформирован план мероприятий. В нём будут, в том числе отражены мероприятия по обеспечению Музея городской скульптуры другими помещениями взамен используемых. Помещения второго этажа Благовещенской церкви будут переданы Церкви после полного перебазирования из них музея. Срок передачи имущества религиозной организации по закону может занимать до 6 лет, разъяснили в ведомстве.

Как следует из заявки в КИО за подписью митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, РПЦ просит передать ей три помещения общей площадью около 400 кв. метров в безвозмездное пользование сроком на 100 лет.

23 октября информированный источник сообщил "Интерфаксу", что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил губернатору Александру Беглову обращение по вопросу передачи РПЦ монастырского комплекса, в состав которого входят церковь святого праведного Лазаря, Тихвинская церковь, богадельня, певческий корпус и жилой дом. Все эти здания закреплены на праве оперативного управления за Музеем городской скульптуры.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой напомнил о необходимости возвращения Русской православной церкви объектов на территории Александро-Невской лавры.

"Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть", — отметил на встрече Путин.

Любимова ответила, что вопрос находится на рассмотрении.