"Согласно решению кризисного штаба по борьбе с коронавирусом, в Сербии продлено до 18 декабря действие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. С 20 декабря иностранные граждане могут въезжать в страну только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее чем за 48 часов до поездки", — пишет издание.

Предполагается, что путешественникам без справок о прохождении теста предстоит остаться на карантине, после чего они должны сдать тест на COVID-19. Однако этот вопрос еще не решен и будет обсуждаться на следующем заседании штаба.

По мнению эпидемиолога и сотрудника кризисного штаба Бранислава Тиодоровича, если эпидемиологическая обстановка не улучшится, то в Сербии может быть введен комендантский час.

Как отмечает газета, рестораны, кафе и бары в Сербии, а также спа-центры, тренажерные залы и бассейны работают только в будни до 17:00. На улицах действует масочный режим, собираться группами более 5 человек запрещено. Продуктовые магазины и газетные киоски работают ежедневно до 21:00.

Спортивные игры на стадионах разрешено проводить без зрителей. Занятия в школах проводятся только для младших классов, остальные ученики перешли на дистанционное обучение. С 20 декабря по 18 января все учащиеся уйдут на каникулы.

Россия восстановила авиасообщение с Сербией с 15 октября, рейсы между Москвой и Белградом выполняют Air Serbia и "Аэрофлот".