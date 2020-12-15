"Аэрофлот заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима... Поэтому, для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места", — сказала она.

Спивакова отметила, что в том числе компания ввела дополнительное информирование о невозможности совершения полёта для пассажиров, по любым причинам не готовым выполнять требования Роспотребнадзора.

"Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера. Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту", — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту воздушных судов.