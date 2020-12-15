"На сегодняшний день время в пути пригородного поезда с отправлением с Рижского вокзала (Москва) до станции Ржев составляет 5 часов 36 минут. При проведении реконструкции поездка от Москвы до Ржева будет составлять около 2 часов. Модернизация указанного участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой и проектом Московские центральные диаметры", — говорится в материалах к встрече, которую президент РФ Владимир Путин провел во вторник с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

На существующем ж/д участке от станции Шаховская до города Ржева отсутствуют электрифицированные ж/д пути, участок является однопутным, пропускная способность не позволяет обеспечить необходимый уровень современных пассажирских перевозок и эффективную взаимосвязь с транспортной системой Московской агломерации, отмечается в материалах.

Также сообщается, что реконструкция ж/д ветки с электрификацией ж/д путей, обустройством высоких платформ и строительством новой станции "Ржевский мемориал" у деревни Хорошево (Ржевский район Тверской области) в период с 2021 по 2023 годы позволит повысить доступность Ржевского мемориала Советскому солдату и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.