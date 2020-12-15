Кроме того, как отмечается, с 26 декабря чартерные рейсы в Анталью будут выполнять авиакомпании Royal Flight и AZUR air.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", S7 выполняла регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью в течение лета 2020 года, а также в сентябре.

Как сообщает аэропорт, на период новогодних праздников также расширится полетная программа из Новосибирска по внутренним маршрутам. Так, количество рейсов в Сочи увеличится в три раза, полеты будут выполнять авиакомпании "Россия" и S7. Увеличится частота рейсов в Краснодар, полеты будут выполнять S7, "АЛРОСА" и NordStar.

В марте на фоне пандемии COVID-19 Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки. С августа российские власти начали восстанавливать авиасообщение, разрешив регулярные рейсы в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, позднее — в Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек, Нур-Султан, на Кубу, в Белград, Токио. Полеты пока возможны только из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска, Уфы.