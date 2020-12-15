"Мы увидели много изменений в этом году во время пандемии. Во-первых, очень сильно изменилась глубина бронирования. Она, как мы видим, составляет сейчас примерно неделю. Практически 80% броней, которые происходят в текущий момент, заезжают в течение недели. Это рекордно короткий показатель за историю этого бизнеса", — рассказал он на онлайн-конференции во вторник.

Как отметил Шпильман, туристы все чаще отказываются от опции неотменяемых бронирований, поскольку не готовы рисковать из-за нестабильной эпидемиологической обстановки и возможных ограничений.

"Еще один большой тренд, который мы увидели у туристов, это все больше и больше клиентов при бронировании отеля стали выбирать оплату на месте при заселении. И это важно, потому что раньше из-за скидки туристы были готовы оплачивать заранее онлайн", — пояснил он.

По словам Шпильмана, ожидаемым трендом 2020 года стал рост доли российских отелей в общем объеме бронирований, поскольку границы между Россией и многими странами по-прежнему закрыты.

"За прошлый год доля была в районе 50-55%, с начала этого года и до ноября – более 75%. Люди поменяли свои привычки, но мы считаем, что очень большую роль в этом сыграла распродажа туров с кешбэком. Мы увидели, как паттерны поменялись, и клиенты теперь попробовали путешествовать в России", — сказал он.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что несмотря на бум внутреннего туризма по итогам года турпоток по России будет ниже прошлогоднего из-за режима изоляции и ограничений на поездки, связанных с пандемией коронавируса.