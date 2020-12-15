При этом в ноябре пассажиропоток вырос на 14%.

В сообщении отмечается, что за 11 месяцев услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 5,9 млн человек (снижение на 1%), на международных — более 74 тыс. (снижение на 1,8 раза). Международное авиасообщение в аэропорту, по-прежнему, не восстановлено.

Объем обработанных грузов и почты за 11 месяцев составил 3,18 тыс. тонн.

Наиболее популярными маршрутами по внутренним направлениям стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск.