"Рост посещаемости мы наблюдаем на протяжении последних 5 лет. В среднем — это около 140 тыс. туристов. По итогу этого года мы ожидаем более 150 тыс. Увеличение турпотока связано с закрытием границ и желанием людей отдохнут в экологически чистых местах, пообщаться с природой", — отметили в пресс-службе.

В нацпарке также добавили, что особо охраняемая территория в перспективе может значительно нарастить объемы турпотоков. Но для того, чтобы принимать еще большее количество людей без ущерба для экосистемы, необходимо обустраивать новые и действующие маршруты для концентрации туристов в определённых местах.

В свою очередь директор нацпарка "Таганай" Алексей Яковлев на пресс-конференции во вторник отметил, что "Таганай" активно развивается и его необходимо сделать еще более комфортным для туристов.

"В первую очередь хочется начать заниматься непосредственно тропой. Сделать ее более комфортной. Где-то должны появиться мосты, где-то настилы, потому что состояние, которое сегодня есть, оно достаточно печальное. Порой тропа представляет из себя месиво грязи. Это важно, если, когда мы получаем рост посещаемости, как сейчас", — сказал Яковлев.

Он также добавил, что в рамках финансирования по нацпроекту "Экология" нацпарк провел значительные работы по обустройству большой пешеходной тропы и созданию тропы на Семибратку, а также дополнительной инфраструктуры на центральной усадьбе.

В 2020 году в рамках нацпроекта "Таганай" получил 35 млн рублей.