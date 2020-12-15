"Если говорить про внутренний туризм в этом году, есть несколько ключевых задач, которые мы перед собой ставили. Это безопасные путешествия, это был абсолютный приоритет – здоровье людей. Поэтому первое, что мы сделали – это выработали правила работы предприятий индустрии туризма и гостеприимства. И второй акцент, который мы делали, была доступность путешествий, открытие новых направлений, новых туристических точек на карте нашей страны. И тоже целый ряд новых уникальных программ был в этом году запущен", — сказала она на онлайн-конференции во вторник.

Она напомнила, что повышению доступности внутреннего туризма способствовали программа туристического кешбэка и открытие чартерных программ в регионы страны.

"Мы запустили летом, осенью, продолжаем на зимний период чартерные программы, которые позволили снизить стоимость билетов, в целом туристических поездок. География полетных программ была значительно расширена и на традиционных, и на новых направлениях. Поэтому мы видим: несмотря на то, что спрос был большой, нет резкого скачка цен, ценообразование достаточно ровное. Много и летом, и осенью, и на зимнее время предложений в среднем ценовом сегменте практически на любой вкус и кошелек. И билетов много в этом году было недорогих по всем направлениям. И сами программы, которые мы запускали, стимулировали выравнивание и снижение цен", — подчеркнула глава Ростуризма.

Догузова напомнила, что предприятия индустрии гостеприимства сейчас работают в соответствии с протоколами безопасности, которые были выработаны перед летним курортным сезоном.

"Все эти меры предосторожности, ответственный подход позволили нам достаточно ровно пройти летний сезон без вспышек эпидемиологических даже на массовых курортных направлениях. Все это нам позволило дать возможность отрасли работать в осенний период. И теперь, в зимние праздники, для всех желающих тоже открываются возможности для путешествий. Безусловно, с ограничениями, соблюдением всех мер предосторожностями, но вместе с тем такая возможность есть практически во всех регионах страны", — добавила она.

Программа кешбэка на туры по России была реализована для поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса внутреннего туризма. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, второй – с 15 октября по 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно. По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кешбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек.