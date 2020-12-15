"Проверки проводятся ежедневно, могу сказать, что, к счастью, большинство заведений, большинство предпринимателей ведут себя добросовестно. У нас по статистике около 10% выявляются различные нарушения, а злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы", — сказал Данчиков в эфире "Первого канала" во вторник.

Он также сообщил, что публикации фото и видео с фиксацией нарушений в предприятиях общепита могут стать основанием для проверки.

"Должностные лица полностью соблюдают процедуры, установленные законодательством РФ. Здесь нет противоречий, потому что любая информация — фото, видео, в том числе в соцсетях, могут быть основанием для начала административного расследования", — отметил Данчиков.

Затем, по его словам, собирается доказательная база, проводится проверка. "Естественно только по совокупности доказательств принимается окончательное решение (о наказании — ИФ)", — добавил министр правительства Москвы.