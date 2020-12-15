"Да, можно говорить о буме внутреннем туризма, хотя в целом, если смотреть по сухим цифрам, эпидемиологическая ситуации не позволила всем отправиться в путешествия, тем более что всю весну, июнь отрасль была закрыта. Все же по году мы видим не прирост, мы видим падение. Но благодаря тому, что летний курортный сезон состоялся, осенью продолжили все желающие путешествовать, к зимнему сезону мы сейчас готовимся, все это позволило сгладить негативные эффекты от пандемии", — сказала она в ходе онлайн-конференции во вторник.

По словам Догузовой, благодаря тому что с июля люди смогли путешествовать, падение будет не таким значительным, каким могло быть в случае, если бы такой возможности у них не было.

Глава Ростуризма добавила, что в этом году вырос интерес и к традиционно популярным туристическим регионам, таким, как Краснодарский край или Крым, и новым направлениям.

"И что особенно нас радует, мы видим возросший интерес к таким направлениям как Калининград, курортные районы Санкт-Петербурга, Байкал, Камчатка, Республика Алтай, Алтайский край, Мурманская область, Кавказ, Дагестан пользовался большой популярностью. Очень много новых направлений, которые наши туристы для себя открывали", — подчеркнула она.