Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 1,764 млн пассажиров (рост на 11%), на международных — около 1,4 тыс. (вывозные рейсы).

Количество самолетовылетов за 11 месяцев выросло на 4% к аналогичному периоду прошлого года — до 7,2 тыс. операций. Объем обработанных грузов и почты превысил 1,1 тыс. тонн.

В топ-3 популярных направлений из Анапы вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.

Как сообщалось, аэропорт к сентябрю восстановил пассажиропоток после кризиса, вызванного пандемией COVID-19: за три летних месяца 2020 года он вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,115 млн человек. Выход на прошлогодние показатели стал возможным за счет отмены карантинных ограничений в крае и возобновления летнего туристического сезона.