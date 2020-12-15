"Обращаюсь ко всем, кто собирается на отдых или планирует дома встречать Новый год: соблюдайте все меры безопасности и с уважением относитесь к окружающим. Только в этом случае новогодние каникулы будут комфортными, праздники принесут массу удовольствий, и мы сможем спокойно планировать предстоящий весенне-летний сезон", — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

По словам Чернышенко, в зависимости от эпидемиологической обстановки некоторые регионы вводят ограничения в период новогодних каникул, запреты на развлекательные мероприятия и работу объектов общественного питания. Эти меры нужно учитывать при планировании путешествий.

В частности, различные ограничения ввели Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брянская, Тульская, Мурманская, Ивановская, Калининградская и Курская области.

Он также отметил, что Ростуризм совместно с Роспотребнадзором в целях безопасности путешественников во время новогодних каникул разработали рекомендации для туротрасли.

"По опыту летней кампании, когда отрасль и туристы ответственно отнеслись к вопросам безопасности, удалось избежать вспышек заболеваемости даже в самый высокий период", — сказал он.

Кроме того, Чернышенко напомнил о доступных чартерных программах по России на зимний сезон, которые позволили не только снизить стоимость авиабилета, но и сформировать туры на новых направлениях. В частности, в зимний период, включая новогодние праздники, будут организованы чартеры в Шерегеш, Челябинскую область, Великий Устюг, Владивосток, а также Красную Поляну и на горнолыжные курорты Северного Кавказа – "Архыз", "Домбай", в Приэльбрусье через аэропорт Кавказских Минеральных Вод. С февраля чартеры запускаются на зимний Байкал.