"Комендантский час в Турции – не проблема для туристов, так как большинство из них отдыхают в отеле, не выходя за пределы территории. Кроме того, как сообщают туроператоры, к иностранным гостям в стране относятся более лояльно в плане связанных с коронавирусом ограничений, чем к местным жителям", — рассказала она.

Как сообщается на странице посольства России в Турции в Facebook, иностранцы, временно находящиеся в Турции с туристическими целями, освобождены от ограничений по выходу на улицу в выходные дни.

"Лица, приобретающие у туристических агентств туры, пакетные туры, услуги по размещению и трансферу, при перемещении на общественном транспорте и предъявлении соответствующего документа, подтверждающего их туристический статус, не подпадают под ограничения", — говорится в сообщении дипмиссии.

В понедельник президент Турции объявил о введении на новогодние праздники круглосуточного комендантского часа для предотвращения распространения коронавируса. Он вступит в силу 31 декабря в 21:00 и продлится до 5:00 4 января.

Коронавирусом в стране за время пандемии заразились 1,8 млн человек, скончались 16,4 тыс.