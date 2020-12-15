Так, по данным пресс-службы облправительства, проведение банкетов, свадеб, юбилеев возможно только с участием не более 30 человек.

Кроме того, в регионе приостановлена работа детских развлекательных центров и детских игровых комнат в торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения.

"Прием отдыхающих туристическими базами, в том числе загородными базами отдыха, домами отдыха, будет осуществляться только при наличии у посетителей справки с отрицательными результатами ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это требование должны соблюдать все руководители.

По данным оперштаба, всего на 15 декабря в регионе выявлено 19720 случаев заражения COVID-19, выздоровели 17 432 человека. Помощь больным с новой коронавирусной инфекцией могут оказывать 13 медицинских организаций с общим количеством коек 2265.