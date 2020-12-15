"В этом году в связи с эпидситуацией принято решение не проводить крупных массовых мероприятий в новогодние праздники", — сказал Дюмин на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Ольги Гремяковой, которые приводит пресс-служба областного правительства, большая часть мероприятий запланирована в онлайн-формате. При этом предлагается сохранить проведение губернаторских елок для одаренных детей и творческой молодежи, детей — сирот и детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, а также детей из малоимущих семей.

"Все мероприятия состоятся исключительно в формате представлений, без проведения интермедий вокруг елки и с соблюдением требований Роспотребнадзора. Заполнение зала при проведении представлений будет составлять не более 30% от общей вместимости, а рассадка зрителей — в шахматном порядке. После каждого мероприятия помещения будут дезинфицировать и проветривать", — сказала Гремякова.

Губернаторские елки в этом году пройдут в атриуме Тульского кремля, на площадке ремесленного двора "Добродей", на сценах областной филармонии и театра юного зрителя, а также в муниципальных учреждениях культуры области.

Также с 15 по 25 декабря в цирке Тулы продет праздник Новогодней елки для детей в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях. В этом году его смогут посетить и дети-инвалиды.

Всего в Тульской области новогодние подарки получат около 20 тыс. детей.

Для организации досуга жителей региона в преддверии Нового года, а также на новогодних каникулах учреждениями культуры подготовили спектакли, концерты, мастер-классы, квесты — всего более 600 мероприятий, которые продут в очной форме.

При этом в рамках большого новогоднего фестиваля "НеоБЫКновенный новый год", который продлится до 10 января, будет организовано около 1,5 тыс. мероприятий в виртуальном формате. Для туляков подготовлены виртуальные экскурсии, тематические занятия, связанные с историей Нового года, традициях его празднования в Тульском крае. Будут организованы также интерактивные конкурсы и игры.

"В новогоднюю ночь в муниципальных образованиях Тульской области в связи с режимом повышенной готовности праздничные мероприятия на площадях не планируются", — подчеркнула Гремякова.

В рамках акции "Новый год в каждый дом" и #МЫВМЕСТЕ волонтёры станут дедами морозами и снегурочками для детей медицинских сотрудников. Кроме того, в регионе пройдут акции "Ёлка желаний", "#ЁлкиАрт. Праздник в каждом дворе", Всероссийская акция "#НовогодниеОкна".

С 25 декабря по 10 января в рамках проекта "Большая перемена" во время каникул будет проходить новогодний марафон для школьников. Участников ожидают ежедневные мастер-классы, совместные квизы, челленджи и конкурсы, прямые эфиры со звездами, актерами, блогерами, журналистами и спортсменами, а также розыгрыш призов от деда мороза ежедневно.

Ранее сообщалось,что губернатор Тульской области Алексей Дюмин рекомендовал работодателям объявить 31 декабря выходным днем.