"Мероприятие соберет на площадке ведущих федеральных и международных экспертов и спикеров, представителей отраслевых ассоциаций и союзов, крупнейших туроператоров, туристические компании из России, Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Бельгии и других стран", — говорится в сообщении.

Главной темой обсуждения на форуме станет "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства": новые векторы развития внутреннего и въездного туризма".

"Также поговорим о развитии туризма в условиях коронавируса", — приводятся в сообщении слова руководителя областного агентства по туризму Екатерины Сливиной.

В рамках форума состоятся переговоры представителей правительства Иркутской области, руководителей федеральных и региональных туроператоров, аэропортов и авиакомпаний.