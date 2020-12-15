Так, 34% опрошенных аналитиками респондентов основной причиной празднования Нового года дома назвали недостаток средств, еще 29% указали на привычку проводить каникулы дома.

При этом многие не стали планировать поездки из-за коронавируса: людей останавливает как риск заражения (13%), так и ограничительные меры (9%).

Аналитики "Яндекс.Путешествий" также выяснили, куда поедут те немногие, кто все-таки собирается в новогоднее путешествие. Для этого они изучили интерес к бронированию отелей в разных городах на период каникул, подсчитав переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.

"Большинство россиян, которые поедут куда-то на новогодние праздники, планируют отдых внутри страны, однако есть и те, кто собирается за рубеж. Самые популярные иностранные направления — это Турция, Абхазия и ОАЭ", — говорится в исследовании.

Из российских направлений самым популярным является Сочи. На втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Ялта и Казань.

Кроме того, в топе востребованных туристических направлений на зимние каникулы — Кисловодск, Калининград, Анапа, Геленджик, Ярославль, Алушта, Севастополь, Пятигорск, Нижний Новгород и Белокуриха.