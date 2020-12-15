"Уже сейчас отели курорта на время январских праздников забронированы практически полностью, бронирование на остальные зимние месяцы идет в темпе прошлого года. Судя по активности туристов, зима у нас будет напряженной", — рассказал он.

По словам Белокобыльского, курорт рассчитывает привлечь помимо постоянных клиентов тех туристов, которые раньше уезжали кататься в Италию, Францию и другие альпийские страны.



"Сегодня появился шанс показать тем, кто раньше не знал, что такое «Роза Хутор», что в нашей стране тоже есть качественные курорты", — подчеркнул он.



По словам Белькобыльского, за 2020 год курорт принял порядка 1,6 млн туристов, чуть меньше показателей предыдущего года. Такого результата удалось достичь за счет повышенного спроса туристов после окончания периода самоизоляции в июле-августе и продления летнего сезона до ноября.

Зимний сезон на курорте откроется в пятницу, 18 декабря.

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