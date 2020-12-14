Вагоны беспересадочного сообщения отправляются из Дербента с 14 декабря 2020 года по четным числам в 11:10, из Москвы (Павелецкий вокзал) с 15 декабря 2020 года по нечетным числам в 19:27. На участке Махачкала-Москва и обратно вагоны следуют в составе поезда N85/86 Махачкала-Москва. Состав беспересадочной группы будет сформирован из плацкартных и купейных вагонов.

Как сообщили "Интерфаксу" в ФПК, ранее через Дербент проходил международный пассажирский поезд N392/391 Ростов-на-Дону — Баку, который был отменен в марте 2020 года в связи с закрытием государственных границ между Российской Федерацией и Азербайджаном из-за пандемии коронавируса.

"В целях удовлетворения спроса пассажиров на поездки в сторону Махачкалы и Дербента, а также развития туристических возможностей региона, "Федеральная пассажирская компания" возобновила курсирование группы вагонов беспересадочного сообщения Дербент-Москва-Дербент", — отметил представитель ФПК.

Он также добавил, что беспересадочные плацкартные и купейные вагоны будут курсировать из Дербента до 12 марта 2021 года, из Москвы до 13 марта. С 14 марта АО "ФПК" планирует назначить регулярный поезд 133/134 Дербент-Москва. Поезд будет курсировать от станций назначения через день до ввода нового графика движения.