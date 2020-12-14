Справка должна быть сделана не ранее чем за три дня до поездки.

"В случае непредставления гражданами при заселении документов, граждане обязаны пройти тестирование с применением диагностических наборов реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 методом иммунохроматографии (экспресс-анализ на COVID-19) на коммерческой основе", — говорится в постановлении.

Кроме того, туркомпании и отельеры должны в обязательном порядке информировать граждан, приобретающих путевки (бронирующих места), о новых требованиях не позднее чем за 5 дней до даты заезда, а в случае приобретения путевки менее чем за 5 дней – в течение суток с момента покупки тура.

Кроме того, согласно указу о повышенной готовности в регионе, туристическим автобусам запретят останавливаться в Ивановской области в период с 26 декабря 2020 года по 8 января 2021 года. В документе говорится о запрете остановок автобусов с туристами, которые изначально начали свой маршрут за пределами региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Ивановской области, с 26 декабря будет усилен контроль на въезде в регион, вновь заработают КПП.

"При наличии справки вопросов на въезд нет, люди пропускаются, а если такой справки нет, то будут выдаваться уведомления о необходимости режима самоизоляции", — цитирует пресс-служба руководителя регионального управления Роспотребнадзора Павла Колесника.

Он отметил, что граждане, приезжающие в регион на протяжении всего времени действия режима повышенной готовности, обязаны предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 3 дня до поездки или справку о наличии антител к вирусу, либо соблюдать 14-дневную самоизоляцию по месту проживания (пребывания). В случае пребывания на территории области менее 14 дней, самоизоляцию необходимо соблюдать весь период.