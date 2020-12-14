"Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов — усильте работу по проведению рейдов", — сказал он.

Беглов также распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.

Согласно постановлению правительства Петербурга, в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе ограничена до 23:00. Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

Решение городских властей вызвало волну недовольства у ресторанного бизнеса, город начал диалог. Власти отмечают, что при улучшении эпидситуации готовы пойти на смягчение ограничений.