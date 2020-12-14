"Это серьезная атака. Вся цифровая инфраструктура Hurtigruten была затронута", — приводят европейские СМИ слова директора по цифровым технологиям компании Оле-Мариуса Мо Хельгесена.

"При атаке был использован вирус-вымогатель", — добавил он.

Атака была обнаружена в ночь с воскресенья на понедельник. Вирусы-вымогатели шифруют данные и блокируют владельцу доступ к ним до тех пор, пока жертва не согласится заплатить за ключ дешифрования.

В последнее время одна из крупнейших в Скандинавии круизных компаний Hurtigruten пытается справиться с убытками из-за пандемии коронавируса. Она пыталась запустить круизы в июне, но в сентябре их вновь пришлось приостановить до конца года.