По ее словам, несмотря на пандемию, инфраструктурные проекты в авиационной сфере не останавливались.

"В стадии завершения проекты расширения и модернизации Кутаисского и Батумского международных аэропортов. Мы планируем уже с февраля практически снять все ограничения на регулярные международные авиарейсы, и эта обновленная инфраструктура будет принимать гостей и обслуживать наших граждан", — сказала Турнава.

Как сообщалось, из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 зарубежным направлениям. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время уже запланированные авиарейсы. Позже Грузия продлила до 1 января 2021 года частичные ограничение на регулярные международные авиарейсы.

По информации Агентства гражданской авиации Грузии, аэропорты страны в январе-ноябре 2020 года обслужили 814,7 тыс. пассажиров — в 6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2019 году пассажиропоток аэропортов Грузии вырос на 3% к уровню 2018 года — до 5,2 млн человек.