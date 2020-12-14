Программа кешбэка на туры по России реализуется Ростуризмом для поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса внутреннего туризма, правительство выделило на ее проведение 15 млрд рублей. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, второй – с 15 октября по 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно.

По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кешбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек.

Ранее Ростуризм сообщал, что неизрасходованные в 2020 году в рамках программы средства будет предложено направить на ее продолжение в последующие годы. Представители турбизнес высоко оценивают итоги программы и выступают за ее продолжение.