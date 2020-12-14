Годом ранее компания получила чистую прибыль в 1 млрд руб.

Согласно отчету перевозчика, его выручка сократилась в 1,9 раза, до 25 млрд руб. Себестоимость продаж при этом снизилась в 1,7 раза — до 24,9 млрд руб.

В отчете отмечается, что в третьем квартале 2020 года компания зафиксировала чистую прибыль в размере 1,5 млрд руб. "Данный результат получен за счет частичного восстановления перевозок в связи с высоким сезоном и замедлением распространения пандемии, снятием ограничительных мер внутри страны. Однако положительного результата в третьем квартале 2020 года не хватило для покрытия убытка шести месяцев 2020 года, который стал следствием недополученных доходов по причине масштабного кризиса в отрасли авиаперевозок, вызванного пандемией коронавирусной инфекции", — говорится в отчете.

По словам финансового директора авиакомпании Игоря Петрова, которые приводятся в сообщении, прогноз на 2021 год для авиаотрасли непростой.

"Чтобы смягчить негативное влияние кризиса и гарантировать своим пассажирам выполнение полетов, Utair оптимизирует маршрутную сеть. Государство оказывает компании поддержку в виде субсидий, и мы надеемся на сохранение этих мер в следующем году", — сказал он.

Utair входит в топ-10 авиакомпаний РФ по объему пассажиропотока. В 2019 году пассажиропоток авиакомпании вырос до 7,8 млн пассажиров. Компания базируется в московском "Внуково", Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени.