"Серпуховский музей и музей "Новый Иерусалим" будут в новогодние каникулы работать до 21:00", — сказала Харламова на пресс-конференции в Москве.

Глава ведомства добавила, что решение о продлении работы принято в связи с популярностью этих музеев. Работая до 21:00, они смогут принять всех желающих с соблюдением эпидемиологических требований.

Она также сообщила, что все музеи Московской области будут работать в новогодние каникулы, выходным днем объявлено только 1 января.

Как сообщалось, в понедельник в Московской области возобновляют работу музеи. Они будут принимать посетителей по сеансам, продажу на них билетов организуют на сайтах учреждений.