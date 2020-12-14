Губернатор Московской области Андрей Воробьев 11 ноября продлил ряд действующих из-за пандемии ограничения до 12 января 2021 года и ввел новые. В числе этих мер – обязательное предъявление отрицательного результата теста на коронавирус в гостиницах в период с 28 декабря по 15 января. Гости перед заселением должны предоставить отрицательные результаты ПЦР-тестов, сделанных не ранее, чем за 3 дня до поездки или ИФА-тестов (иммуноферментный анализ), полученных не ранее чем за 5 дней до поездки.

"За минувшую неделю мы продали несколько сотен туров в Подмосковье. Могу сказать, что тот опыт, который у нас есть по другим регионам, требовавшим с туристов справки (Краснодарский край, Кавминводы), приводил к существенному снижению продаж этих регионов. Примерно в 2-3 раза. Мы предполагаем, что туристы сейчас призадумаются перед бронированием, большинство из них откажется от отдыха в Подмосковье на новогодние каникулы", — считает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он отметил, что 95% россиян, которые приобрели туры, забронировали и оплатили размещение в отелях Подмосковья, скорее всего, сделают справки и поедут отдыхать, поскольку быстро и без штрафов деньги вернуть вряд ли не получится.

"На прошлой неделе мы проинформировали туристов о новых ограничениях, отказов от ранее запланированных поездок нет. Но я не исключаю, что кто-то еще откажется или не заметит этого правила и поедет без справки", — добавил Ромашкин.

Аналогичного мнения придерживается и президент российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин.

"Турпоток в Подмосковье снизится. Насколько существенно – трудно сказать. Хорошие отели Подмосковья уже забронированы почти полностью. И сейчас туристам предстоит запланировать сдачу анализов на коронавирус четко к датам поездки. И ближе к новогодним праздникам из-за нововведения в лабораториях будут собираться очереди из туристов и других россиян, чтобы сдать ПЦР-тесты. Это небезопасно, поэтому многие просто откажутся от идеи с поездкой", — пояснил он.

По словам Ламшина, ряд путешественников переориентируется на другие регионы, где нет таких строгих ограничений.

"Сейчас в отелях Подмосковья несезон, приезжают гости, которые сочетают отдых с удаленной работой. Но новогодние каникулы – это традиционно высокий сезон для объектов размещения, загрузка почти полная. 90% постояльцев, конечно, москвичи", — добавил он.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Алеан" сообщили, что Подмосковье входит в топ-5 самых востребованных новогодних направлений.

"Так что в краткосрочной перспективе на спросе это не скажется, поскольку мест на Новый год практически не осталось. 80% всех бронирований приходится на жителей Москвы и области, а москвичи привыкли уже к тестам. ПЦР-тесты активно внедряются не только на выездных и внутренних направлениях, сейчас даже организаторы мероприятий просят участников присылать результаты тестов или организуют мобильные лаборатории", — рассказала руководитель PR-службы туроператора Лариса Аханова.

Она отметила, что некоторые отели и пансионаты готовы организовать экспресс-тестирование туристов на коронавирус непосредственно перед заселением, поскольку бесплатные лаборатории перегружены, а тестирование в платных сделает поездку значительно дороже.

Также среди новых ограничений в Подмосковье – наличие отрицательных результатов теста на коронавирус у посетителей в ресторанах, кафе, барах для проведения корпоративов и других праздников, когда заведение закрывается на спецобслуживание. Это требование будет действовать с 31 декабря по 10 января.

При этом Воробьев не стал продлевать запрет на работу музеев региона. Они могут возобновить работу с понедельника, музеи будут работать по сеансам, продажу на них билетов организуют на сайтах учреждений.