"У нас со вчерашнего дня истек срок действия ограничений, связанных с музеями в Московской области. Мы с сегодняшнего дня вполне можем работать в офлайне. Мы открываем двери наших музеев, чтобы зрители могли посетить наши экспозиции", — сказала Харламова на пресс-конференции в Москве.

Министр отметила, что за последние два месяца, в течение которых музеи не принимали посетителей, в министерстве оценили возможности по приему посетителей на площадках с соблюдением эпидемиологических мер.

Теперь подмосковные музеи будут работать по сеансам, продажу на них билетов организуют на сайтах учреждений.

Ранее в регионе был приостановлен прием посетителей в музейных помещениях, на открытых музейных площадках, в том числе парках, прогулки были разрешены.