"На заседании областного штаба по борьбе с коронавирусом в понедельник было озвучено, что с 21 декабря в наши гостиницы, дома отдыха, хостелы, пансионаты и гостиничные дома можно будет заселиться только с документом, подтверждающим отсутствие инфекции", — сказал собеседник агентства.

По сведениям на сайте правительства области, новгородские медики к 14 декабря выполнили 257 тыс. 372 анализа на коронавирус и выявили свыше 14 тыс. 754 инфицированного (последние сутки — 212). Выздоровели 11 тыс. 387 жителей области. Скончались 96 человек.