"Впереди зимний горнолыжный сезон, он для нас важен, и мы не хотим его потерять. Мы получим хорошую составляющую экономики, а люди – эмоции и отдых. Самое простое – это закрыться. Но в рамках непростого года, пандемийного, это будет неуважением ко всем жителям страны, кто уже взял путевки, настроился на отдых в Красной поляне. Лучше серьезно поработать, чтобы сохранить эпидобстановку", — цитирует Кондратьева пресс-служба.

Как сообщалось, в новогодние праздники в Краснодарском крае ожидают 400 тыс. туристов, в том числе 350 тыс. – в Сочи. Для обеспечения безопасности туристов приняты дополнительные меры. В частности, им раздадут памятки о коронавирусе, будут напоминать о масках и дистанции. Туристы с симптомами смогут сдать ПЦР-тесты на коронавирус в специально развернутых пунктах на курортах Красной Поляны, там также будет организована бесконтактная продажа ски-пассов и обработка кабинок подъемников дезинфекторами.

По словам Кондратьева, задача властей региона – создать условия для безопасного отдыха. "Но и от самих туристов мы ожидаем соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Это двустороннее движение навстречу друг другу", — подчеркнул он.

Глава края подчеркнул, что если требования надзорного ведомства не будут соблюдаться, то правила придется ужесточить. Он призвал туристов с признаками коронавируса и температурой не прилетать в Сочи, так как им придется отправиться в обсерватор, сеть которых снова заработает в регионе.

В Краснодарском крае выявлено 24,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 713 человек умерли. По заболеваемости он находится на 27-28 месте среди других субъектов Федерации.

Власти Мурманской области 11 декабря объявили, что на новогодние праздники закроют регион для туристов, не проживающих на его территории.